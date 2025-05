25 de Abril ainda exige “vigilância, participação e o empenho de todos”

Sessão solene do 25 de Abril em Abrantes contou com discursos assentes nos valores do compromisso, liberdade e igualdade, sublinhando que é preciso o empenho de todos para proteger e preservar a democracia.

A Escola Secundária Solano de Abreu recebeu a Sessão Extraordinária Comemorativa do 25 de Abril da Assembleia Municipal de Abrantes que contou com discursos dos representantes de várias bancadas. O presidente da câmara, Manuel Valamatos, destacou a importância da estabilidade política, explicando que “a democracia não se delimita ao passado. É, acima de tudo, o futuro, que se constrói na escola, nas famílias e nas comunidades”. Para o autarca é importante envolver as gerações mais novas. “Precisamos de garantir que os jovens compreendam a importância da liberdade, da participação cívica e da responsabilidade democrática”, disse. Manuel Valamatos recordou que a liberdade de expressão, a democracia e a cidadania activa são os legados de Abril de 1974 que devem ser “celebrados, preservados e construídos dia após dia”.

Durante a assembleia municipal, os representantes políticos, cidadãos e convidados encheram o auditório para evocar a memória do 25 de Abril. Regra geral, os partidos destacaram o compromisso com a justiça social, a liberdade e o equilíbrio para garantir e preservar a democracia, sublinhando que para continuar a viver democraticamente não depende apenas dos políticos, mas de todos os cidadãos.

A última intervenção pertenceu ao presidente da assembleia municipal, António Mor, que apelou a um compromisso com os valores fundadores do 25 de Abril. “A liberdade não se declara apenas. Constrói-se. Em cada escola, centro de saúde, associação ou decisão autárquica. Na humildade com que escutamos, no gesto que respeita. O 25 de Abril não é apenas uma memória, é um caminho que depende de nós, hoje e sempre”, vincou.