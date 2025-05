João Heitor garante que o trabalho do executivo do Cartaxo tem honrado os valores de Abril

O 25 de Abril foi assinalado no Cartaxo com a reposição das tílias na avenida da urbanização Quinta das Correias e inauguração do polidesportivo da Quinta das Correias e do parque canino. A sessão solene contou com a intervenção de eleitos de diversos partidos com assento na assembleia municipal que defenderam a importância de defender os valores de Abril para que não haja um retrocesso. Em respeito pelo luto nacional, o município optou por não realizar a habitual cerimónia do içar da bandeira e não integrar na sessão qualquer momento cultural.

O presidente da câmara, João Heitor (PSD), começou por dizer que o trabalho do executivo tem sido um exercício constante de honrar Abril, com trabalho, dedicação e resultados concretos. Destacou a reabilitação urbana da Rua José Tagarro (a decorrer), a pavimentação na cidade e nas freguesias, a requalificação do parque central com a construção de um novo parque infantil, acompanhada da melhoria da zona de esplanada e sanitários públicos.

João Heitor referiu ainda o lançamento do concurso público para as obras nas piscinas cobertas, encerradas há vários anos por falta de manutenção, os últimos pormenores para o lançamento do concurso público para a primeira fase da obra de requalificação da circular urbana e o início do procedimento para a requalificação do parque de estacionamento da urbanização de Santa Eulália.

Estão em desenvolvimento projectos para o novo parque de pesados na Lapa, novo estaleiro municipal, reabilitação urbana no campo da feira, construção de um pavilhão multiusos no espaço do actual parque de máquinas, reabilitação da passagem hidráulica da Rua dos Nogueiras e reabilitação urbana da via, entre outros. Estão ainda a ser preparados os lançamentos dos concursos para a reabilitação da Escola Básica Marcelino Mesquita e EB1 José Tagarro.

João Heitor revelou que dos 11 lotes vendidos no Valleypark, três empresas apresentaram projecto na câmara municipal e duas estão em condições de avançar com a construção. Para as antigas instalações da PSP, junto à câmara municipal, está a ser desenvolvido um projecto de incubadora de empresas e a autarquia está a negociar a aquisição do imóvel do Instituto da Vinha e do Vinho, do Cartaxo, para instalar um espaço de criação e desenvolvimento empresarial.

O autarca social-democrata apresentou ainda alguns dados de 2024 referentes ao Centro Cultural, que se traduzem em cerca de 13.500 espectadores em 78 espectáculos de teatro, dança e música; crescimento de 53% no número de utilizadores da biblioteca, que no ano passado foi de 4368; e aumento de 47% no número de visitantes do Museu do Vinho, totalizando 3645. Os bombeiros municipais contaram com o reforço de 12 operacionais, entre bombeiros e operadores de telecomunicações, o que reflecte um esforço financeiro da autarquia.

“A liberdade celebra-se todos os dias nas decisões que tomamos, nas políticas que implementados, nas prioridades que definimos, e no concelho do Cartaxo temos feito da liberdade um instrumento de progresso”, concluiu João Heitor.