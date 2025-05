Maioria PS na Câmara de Tomar chumba proposta da oposição para fixar médicos de família

Proposta do PSD pretendia dar início à elaboração de um regulamento para atribuição de apoios à fixação de profissionais de saúde no concelho de Tomar. O presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), considerou que a proposta seria um mau princípio e que não teria resultados.

A maioria socialista na Câmara de Tomar chumbou, na última reunião do executivo, uma proposta do PSD que visava a elaboração de um regulamento de apoio à fixação de médicos no concelho. A proposta foi apresentada pela vereadora Lurdes Fernandes (PSD), que explicou que a mesma seria apenas para dar início à elaboração do regulamento, sublinhando ainda que o objectivo era que fossem encontradas soluções diferenciadoras para um problema que se arrasta no tempo. “Nós poderíamos iniciar um projecto para que fossemos diferenciadores na captação de profissionais de saúde para o nosso concelho”, reforçou.

O presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), considerou que a proposta seria um mau princípio e que não traria resultados. O autarca defendeu que para problemas nacionais devem ser encontradas soluções nacionais. “Mesmo que seja na lógica da atribuição de apoios, tem que ser visto numa perspectiva nacional, porque senão estamos a entrar numa espécie de leilão dos médicos entre câmaras”, disse.

O autarca socialista mencionou ainda que o concelho de Tomar tem entre 27 a 28 médicos de família e que para dar apoio a uns teria que se dar a todos. “Estamos a falar da área da saúde, mas o que diriam os outros profissionais, pelo menos os do Estado, como os professores, os agentes da PSP, os guardas da GNR, entre outros”, questionou. Hugo Cristóvão disse ainda que, localmente, o município tem procurado melhorar as instalações de saúde, de modo a que se tornem mais atrativas para os profissionais. A proposta foi chumbada, com votos a favor do PSD e votos contra do PS.