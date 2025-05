Na sessão solene do 25 de Abril em VFX falou-se menos da comunidade e mais dos problemas do país

Castanheira do Ribatejo recebeu em dia ventoso a última sessão solene do 25 de Abril deste mandato, onde se falou muito do país e pouco dos problemas do concelho de Vila Franca de Xira. Presidente do município destacou obra feita.

Na sessão solene do 25 de Abril em Vila Franca de Xira, o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), destacou as obras e investimentos captados neste mandato para o concelho, incluindo os novos projectos para a Plataforma Logística da Castanheira e o futuro tribunal de VFX, cujo concurso público já está em curso. “Continuaremos juntos, certamente, no próximo mandato, a desenvolver projectos para o nosso concelho”, afirmou durante o seu discurso.

A cerimónia manteve o figurino de outros anos e foi realizada ao ar livre, desta vez no largo da igreja em Castanheira do Ribatejo, onde se cantou o hino nacional, a Grândola Vila Morena e se viu desfilar a fanfarra dos bombeiros da vila. Foram dados cravos a quem passava, quer aos primeiros a chegar – entre eles a antiga presidente da câmara Maria da Luz Rosinha – quer entre os que, quiçá por causa da crónica falta de estacionamento na vila, chegaram atrasados e já com a cerimónia a decorrer.

Os discursos dos eleitos da assembleia municipal focaram-se quase exclusivamente na política nacional e internacional e muito pouco nos desafios e problemas que o concelho enfrenta, como a necessidade de requalificação urbana, os transportes, a habitação ou o ambiente.

De todos destacou-se Nelson Batista, o único eleito do partido Pessoas, Animais e Natureza (PAN), que tudo indica que será o último rosto que aquele partido vai estar representado na assembleia municipal nos próximos anos, já que o PAN não se deverá apresentar às eleições autárquicas em Vila Franca de Xira por ter a sua estrutura em ruptura com a actual liderança nacional do partido. O discurso de Nelson Batista abriu espaço para várias leituras. “Precisamos de perguntar como é que chegámos até aqui, ao ponto de tantos duvidarem que o seu futuro não será melhor que o seu presente. As pessoas estão zangadas com os políticos. É natural que sintam vontade de baixar os braços e que até a própria vida seja uma causa perdida. Se calhar até é, no sentido de que vamos morrer. Mas até lá temos uma vida inteira de oportunidades para sermos felizes, dar gargalhadas, desfrutar das pequenas alegrias e ver a felicidade nos olhos dos que amamos”, afirmou.

Na sessão intervieram, além da presidente da Assembleia Municipal de VFX, Sandra Marcelino, os representantes das diferentes bancadas: Nelson Batista (PAN), Filomena Rodrigues (CDS-PP), Catarina Neto (BE), Diogo Monteiro (Chega), Rui Rocha (Nova Geração, PSD/PPM/MPT), Dulce Arrojado (CDU) e Bruno Cordeiro (PS).