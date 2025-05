Tomar homenageou autarcas no Dia da Liberdade

Antigo presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, António Lopes Rodrigues, foi homenageado com a atribuição do seu nome a uma rua da cidade. A cerimónia pretendeu ainda homenagear todos os autarcas do concelho.

As comemorações do 25 de Abril arrancaram em Tomar com uma homenagem a autarcas. Na manhã de 25 de Abril, foi atribuído o nome do antigo presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, António Lopes Rodrigues, à rua da circunvalação à escola Santa Iria. A cerimónia pretendeu ainda homenagear todos os autarcas do concelho. Estiveram presentes o presidente da câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, familiares de António Lopes Rodrigues, autarcas, entre outras personalidades. Após ter sido descerrada a primeira placa, foi realizado um passeio pela rua, tendo sido depois descerrada uma segunda placa pelos netos do autarca homenageado.

O presidente da câmara de Tomar explicou que a iniciativa estava pensada há já algum tempo, existindo muitos outros nomes propostos para darem nome a ruas na cidade, “mas não há ruas que cheguem para todos”, disse. O autarca sublinhou que António Lopes Rodrigues lutou muito por Tomar, contribuindo para o progresso e desenvolvimento do concelho. Hugo Cristóvão referiu ainda que a iniciativa também pretendeu homenagear todos os autarcas que nas últimas décadas têm contribuído para a coesão territorial, direito de oportunidade, igualdade entre cidadãos e progresso.

António Lopes Rodrigues presidiu à freguesia de Santa Maria dos Olivais, a maior freguesia do concelho, durante 16 anos consecutivos, entre 1997 e 2013. Faleceu a 20 de Setembro de 2016.