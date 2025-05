Alpiarça homenageia resistentes antifascistas nas comemorações do 25 de Abril

O concelho de Alpiarça celebrou os 51 anos da revolução de 25 de Abril de 1974 com vários momentos de tradição e cultura, numa edição que quis homenagear a população resistente. A “Festa da Liberdade” realizou-se na sexta-feira, 25 de Abril, junto ao Mercado Municipal de Alpiarça, numa tarde inteiramente dedicada à celebração dos valores da Revolução de Abril.

As comemorações arrancaram às 15h00 com a inauguração do monumento escultórico “Aos Resistentes Antifascistas”, uma obra da autoria do escultor Armando Ferreira, que homenageia todos os que lutaram contra a ditadura, especialmente os que habitavam na localidade. Antes da revelação da obra, o artista realizou um discurso tocante e admitiu que a estátua é talvez o seu trabalho com mais significado.

Pouco depois, o ambiente encheu-se de cor e tradição com momentos de folclore e dança protagonizados pelo Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça, o Grupo Etnográfico “Albandeio”, o Grupo de Dança do Agrupamento de Escolas José Relvas e o Festival Internacional de Folclore, Culturas e Artes (FIFCA), com a participação especial de uma comitiva oriunda da Polónia.

Em simultâneo, decorriam diversos ateliers temáticos que convidaram à participação activa da comunidade, especialmente os mais novos: o “Cravo Coletivo”, dinamizado pela CLDS 5G Alpiarça “Incluir+”; o “Ontem, Hoje e Amanhã”, pela Universidade Sénior de Alpiarça (USA); e as actividades “Cravo de Abril” e “Rádio Abril - Transmissão Pop-up”, organizadas pela Biblioteca Municipal.

Procedeu-se ainda à entrega dos prémios da 5.ª edição dos Jogos Florais de Alpiarça, uma iniciativa que promoveu a escrita e a reflexão em torno da temática da liberdade. O dia encerrou com o concerto “Cantares do Zeca”, um tributo musical a Zeca Afonso, interpretado por uma banda de covers que tocou alguns dos temas mais emblemáticos do cantor e símbolo da resistência ao regime. O concerto decorreu no interior do mercado, providenciando um clima íntimo e uma interacção com o público constante.

Museu de memória aos resistentes anti-fascistas

Na véspera do feriado, a Assembleia Municipal de Alpiarça realizou uma sessão solene no Mercado Municipal. A sessão solene contou com discursos dos vários representantes dos partidos políticos que compõem a assembleia. Mário Pereira (CDU) deixou críticas ao governo por ter cancelado as celebrações no Palácio de São Bento e recordou um discurso seu de 2021 para reafirmar não utilizar a tribuna de uma comemoração como a Revolução de Abril “para atacar adversários políticos, semear o conflito gratuito ou acentuar as perspectivas diferentes que possamos ter”.

A presidente da Câmara de Alpiarça, Sónia Sanfona, afirmou que as comemorações do 25 de Abril de 1974 não devem servir um “passadismo estéril”, mas antes para reflectir o seu significado actual e para as gerações futuras. A autarca aproveitou para revelar que no actual edifício da GNR será futuramente instalado um museu de memória aos resistentes anti-fascistas do município, que lutaram pela liberdade e pela democracia.