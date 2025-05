Espírito comunitário marca 25 de Abril em Foros da Charneca

Localidade de Foros da Charneca celebrou o 51.º aniversário do 25 de Abril com caminhada, torneios desportivos e actividades abertas à comunidade.

As comemorações do 51.º aniversário do 25 de Abril mobilizaram a população de Foros da Charneca, Benavente, num programa que começou no recinto de festas Professor António José Ganhão, com concentração dos participantes na caminhada. Foram distribuídas T-shirts, bonés, cravos vermelhos e águas e, às 10h00, arrancou a caminhada pelas ruas da localidade, num percurso de aproximadamente 4 Km com grau de dificuldade fácil.

À mesma hora, no polidesportivo, realizou-se o torneio triangular de futsal. A prova terminou com uma cerimónia de entrega dos prémios, presidida pela Presidente da Junta de Freguesia de Benavente, Inês Correia.

Seguiu-se o almoço de confraternização e o convívio musical. Durante a tarde, realizou-se um torneio de malha, seguido da entrega de prémios aos primeiros 10 classificados.

De entre o conjunto de actividades previamente planeadas, apenas não foi efectuado o lançamento do fogo-de-artifício, decorrente do decreto de três dias de luto nacional, no âmbito do falecimento do Papa Francisco.