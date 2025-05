Filipe Santana Dias deixou no 25 de Abril perguntas para os “pseudopolíticos”

Filipe Santana Dias valorizou no seu discurso a história do 25 de Abril e de todos os que contribuíram para um Portugal livre. Criticou quem desvaloriza as conquistas e os erros, apontando como fundamental o Estado e a Educação ensinarem os mais novos sobre as conquistas de Abril.

O presidente da Câmara Municipal de Rio Maior afirmou, durante a sessão solene de assembleia municipal dedicada ao 25 de Abril, que devemos preservar e proteger o nosso país, sublinhando como é bom viver “sem mordaças”. Filipe Santana Dias referiu que cabe ao Estado e à Educação não deixar que a história (ditadura) se volte a repetir e dar a conhecer os factos que nos trouxeram aos dias de hoje. “Educar e informar será sempre muito diferente de manipular e condicionar. Contam-se meias histórias sobre o 25 de Abril, que não explicam o quão caro foi para Portugal. Na esmagadora maioria, os manuais escolares optaram por contar a história com “ES” em vez de a narrar com “HI”, manipulando a realidade e desvalorizando as conquistas e os erros”, disse.

O presidente da Câmara de Rio Maior valorizou a iniciativa de questionar aos alunos do concelho o que representa o 25 de Abril de 1974, respostas que acabaram por resultar num vídeo exibido durante as cerimónias deste ano. “Agradeço a todos os que estiveram envolvidos neste projecto, principalmente às nossas estrelas, as nossas crianças e jovens (…) Todos temos de proteger as instituições”, vincou.

Filipe Santana Dias deixou algumas perguntas aos “pseudopolíticos”, como lhes chamou. “Se resumimos Portugal a 50 anos de corrupção, onde colocamos o trabalho de grandes homens como Francisco Sá Carneiro, Mário Soares, Adelino Amaro da Costa ou Álvaro Cunhal? (…) Vergonha é não respeitar a história do país que vos abraçou como filhos e não aplaudir de pé todos os que construíram o Portugal em que viveis”, rematou.