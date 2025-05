Piscina exterior de Torres Novas remodelada com abertura prevista para Setembro

A empreitada de remodelação e ampliação da parte exterior das Piscinas Municipais Fernando Cunha, situadas no Jardim das Rosas em Torres Novas, vai ficar concluída em Setembro deste ano, falhando assim quase toda a época balnear de 2025. A informação foi deixada pelo presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira (PS), na última sessão da assembleia municipal quando respondia ao Bloco de Esquerda que foi contra a realização daquela intervenção por 'roubar' área ao Jardim das Rosas.

Pedro Ferreira sublinhou que não vale a pena o Bloco de Esquerda continuar afirmar que não concorda com aquela empreitada porque, efectivamente, foi uma escolha do executivo do Partido Socialista que foi aprovada, estando a decorrer os trabalhos.

A obra, cujo auto de consignação foi assinado a 9 de Julho do ano passado, foi adjudicada pelo valor de 1.648.890 euros mais IVA e tinha como prazo de execução 365 dias. Além do Bloco de Esquerda outras forças políticas e mais de duas centenas de munícipes, através de um abaixo-assinado, protestaram contra o projecto de ampliação e remodelação da zona exterior das piscinas que contempla a reabilitação da piscina de saltos, que tem vários problemas estruturais e de perda de água, através da construção de uma piscina nova dentro da existente, mantendo-se a torre de saltos, que ficará sem utilização mas será conservada como um marco das piscinas municipais.

Startup's no edifício da CGD à espera de fundos comunitários

O Bloco de Esquerda entende que o montante que o município está a investir nesta empreitada para “ampliar as piscinas exteriores e colocar 70 espreguiçadeiras”, encurtando o Jardim das Rosas, “teria sido mais bem empregue na instalação definitiva das Startup's no [antigo] edifício da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e no desenvolvimento do processo de libertação das instalações da antiga sede do município para aí instalar o conservatório de música do Choral Phydellius.

O presidente do município referiu que a instalação das Startup's ainda não foi possível por estar dependente da libertação de fundos comunitários para a candidatura já aprovada e integrada no investimento territorial integrado. Quanto ao antigo edifício dos Paços do Concelho o autarca socialista deixou claro que continua de pé a aposta de passar a ser o Conservatório de Música de Torres Novas e acolher o Choral Phydellius.