Temporal de Março causou estragos de dois milhões em Vila Franca de Xira

Depressão Martinho causou estragos avultados no concelho de VFX, particularmente nas zonas ribeirinhas e nas localidades a sul do território

A passagem da depressão Martinho pelo concelho de Vila Franca de Xira, em meados de Março, causou estragos em equipamentos e estruturas públicas a rondar os dois milhões de euros. A informação foi avançada em reunião de câmara pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS). Os dois milhões de euros foram avaliados de forma preliminar, com o autarca a admitir que o valor pode até ser ultrapassado. “Foi um evento inesperado para o qual temos de dar resposta e para isso vamos já alterar os nossos documentos provisionais”, afirmou.

Fernando Paulo Ferreira continua a defender que o Governo deve criar uma linha de crédito para ajudar os municípios mais afectados a dar resposta às necessidades, mas não vai ficar de braços cruzados à espera que a ajuda chegue. Por isso, o executivo já vai adiantar verbas de emergência para dar resposta às necessidades. Entre elas está, como O MIRANTE já dera nota, os estragos na marina de Vila Franca de Xira.

Numa só noite, recorde-se, foram registadas 185 ocorrências no concelho de Vila Franca de Xira. “Além das marinas sabemos também que a estrutura e alguma maquinaria das piscinas da Cimpor, geridas pela Euterpe Alhandrense, sofreram estragos, juntamente com instalações dos escuteiros”, tinha dito anteriormente Fernando Paulo Ferreira.

A passagem da depressão Martinho em Vila Franca de Xira provocou 97 quedas de árvores, seis quedas de redes de fornecimento eléctrico, sete desabamentos parciais de edifícios, 26 quedas de elementos de construção, 22 quedas de estruturas temporárias ou móveis (sobretudo painéis publicitários) e houve ainda necessidade de proceder a 25 limpezas de via e sinalização de perigo, havendo também registo de dois deslizamentos de encostas. Nas operações estiveram envolvidos 706 operacionais e 214 veículos. Não houve registo de desalojados.