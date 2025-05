Tiago Barbosa volta a candidatar-se à Junta da Chamusca e Pinheiro Grande

Tiago Barbosa vai aventurar-se pela segunda vez como cabeça-de-lista à União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande. É um dos rostos da enfermagem no concelho da Chamusca e é enfermeiro chefe na Unidade de Cuidados Continuados local desde que o projecto se iniciou, há mais de uma dezena de anos. Novamente candidato pelo Partido Socialista (PS), Tiago Barbosa afirma a O MIRANTE que continua a ter uma dívida de gratidão pelas localidades que fizeram dele um homem. “Tenho os meus motivos reforçados. Quero fazer melhor e sinto-me mais bem preparado por estar há quatro anos no executivo da junta. Sei quais são os problemas reais. E claro, continua o amor à terra”, explica o enfermeiro, que é secretário no executivo. “Trabalhei durante quatro anos na junta e pouca gente sabe o que tenho feito. Nem me importa. Trabalho para as pessoas não para ter louros. Estas são as regras do meu jogo”, revela.

A sua ligação à política começou em 2017 quando integrou a lista do Partido Socialista (PS) à assembleia municipal. Como pilar de intervenção principal, Tiago Barbosa revela que deve ser feita uma grande aposta no desenvolvimento local. “É urgente garantir a captação de jovens para se fixarem no nosso concelho. O que eu senti na altura, como um bom sítio para constituir uma família, gostava que as pessoas voltassem a sentir isso. Quero valorizar o património da nossa terra para atrair turismo. Porque se houver turismo há comércio e a economia desenvolve-se”, vinca.

