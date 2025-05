Torres Novas exalta poder local democrático como uma das grandes conquistas de Abril

O presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira (PS), realçou que a constituição do poder local democrático foi umas das maiores conquistas de Abril aproximando o poder do povo e das suas necessidades. No seu discurso na sessão solene do 25 de Abril, foram lembrados os primeiros deputados torrejanos eleitos para a Assembleia da República, nas primeiras eleições livres, em 1976.

O presidente da Assembleia Municipal de Torres Novas, José Trincão Marques (PS), reforçou que “a democratização é um processo contínuo e inacabado” e que o primeiro dever da democracia é criar democratas. O vereador Tiago Ferreira, candidato pelo PSD às próximas eleições autárquicas, afirmou que os valores de Abril “estão a ser ameaçados por uma cultura que venera o imediato, o fácil e o descartável” e disse ser necessário reafirmar o compromisso com a liberdade e a democracia, “não apenas com ideais do passado mas como pilares de um futuro que devemos continuar a construir”, acrescentou.

Falaram também os deputados municipais Nuno Cruz (CDS), Júlio da Costa (CDU), Diogo Gomes (BE) e Carla Correia (MPNT) em discursos que tiveram como denominador comum o destaque dado à evolução do papel da mulher na sociedade portuguesa nos últimos 51 anos.

A sessão contou com a voz dos alunos do Coro do 2.º Ciclo do Conservatório de Música do Coral Fidelius e da Escola EB 2,3 Manuel de Figueiredo, que comoveram alguns dos presentes cantando “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades” com letra de Luís de Camões e música de José Mário Branco e “Somos Livres” de Ermelinda Duarte.