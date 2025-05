Presidente da Câmara de Benavente garante que não existe pedido para construir mesquita em Samora Correia

A eventual construção de uma mesquita em Samora Correia, no concelho de Benavente, está a agitar o debate político local, com acusações de falta de transparência e críticas ao executivo da CDU por parte de todos os partidos da oposição.

Na reunião camarária, que teve lugar no dia 5 de Maio, a vereadora do PSD, Sónia Ferreira, lançou críticas ao presidente da câmara, Carlos Coutinho, questionando-o sobre as garantias que terão sido dadas à comunidade islâmica. “Ninguém avança com um investimento destes sem garantias. Onde ficou a democracia?”, afirmou, sublinhando que todos os vereadores demonstraram reservas quanto à instalação do templo religioso.

Também Milena Castro, vereadora independente que se demarcou do partido Chega, mostrou-se preocupada com a aquisição do terreno onde a mesquita poderá vir a ser edificada, enquanto Alexandra Teixeira, vereadora do PS, acusou a CDU de manter práticas políticas desajustadas. “Foi um erro político não exercer o direito de preferência na venda do terreno. Defendíamos a criação de um parque urbano naquele espaço”, disse.

Carlos Coutinho assegurou que, até à data, não deu entrada no município qualquer pedido de licenciamento ou informação prévia relacionado com a construção de uma mesquita em Samora Correia.

O presidente da Câmara acusa a oposição de transformar o tema numa “arma de arremesso político”, apelando ao respeito e à verdade. “O povo da minha terra sabe receber. Somos uma terra sem ódio nem ofensa”, concluiu.

