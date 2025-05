Susana Veiga Branco candidata à Junta de Freguesia de São Vicente do Paul

A actual presidente da Assembleia da União de Freguesias de São Vicente do Paul e Vale de Figueira lidera a lista do movimento independente que concorre à freguesia de São Vicente do Paul, recentemente desagregada.

Susana Veiga Branco é a candidata do MI SVP - Movimento Independente de São Vicente do Paul à presidência da Junta de Freguesia de São Vicente do Paul, no concelho de Santarém, recentemente desagregada da união com Vale de Figueira. A candidata é, aliás, a actual presidente da Assembleia da União de Freguesias de São Vicente do Paul e Vale de Figueira eleita pelo movimento independente que concorreu a essas freguesias.

Na lista estão também o actual presidente da união de freguesias, Ricardo Costa, candidato a vice-presidente da junta, e Manuel Ferrão, candidato a tesoureiro. O movimento indica como candidato a presidente da assembleia de freguesia José Carlos Rodrigues e a vice-presidentes Sandra Galvão e Pedro Gonçalves.

O envolvimento de todas as faixas etárias, desde os jovens aos mais idosos, e a defesa do trabalho em equipa e partilha de ideias são pontos fundamentais da estratégia da candidatura. O objectivo é continuar o trabalho dos executivos anteriores e prol do desenvolvimento do território e da qualidade de vida da população. “Somos por São Vicente!” é o mote da candidatura que diz ter na terra, nas famílias, nas escolas, nas associações, nas empresas e no património material e imaterial o grande foco. “A tradição dá assim mãos à inovação e modernidade, trabalhando em conjunto”, diz a candidatura liderada por Susana Veiga Branco em comunicado.