Alenquer reforça competências dos assistentes escolares com acções de formação

Município de Alenquer está a investir na formação do pessoal não docente das escolas públicas do concelho, promovendo dez momentos de capacitação ao longo do ano. Desde Janeiro, mais de uma centena de assistentes operacionais participaram em sessões sobre primeiros socorros, inclusão e segurança alimentar.

O Município de Alenquer está a promover acções de formação dirigidas ao pessoal não docente das escolas públicas do concelho.

O objectivo é dotar estes profissionais de novas valências, promovendo o progresso individual e colectivo de toda a comunidade escolar.

Ao todo, serão dez os diferentes momentos de capacitação de trabalhadores que contactam diariamente com as crianças e jovens do concelho de Alenquer.

Desde o início do ano, 101 assistentes operacionais, homens e mulheres que desempenham funções nas várias freguesias do território, participaram nas horas de formação. Os períodos formativos decorreram nos Paços do Concelho, no Centro Escolar de Alenquer e na Escola Básica Pêro de Alenquer, tendo como formadores o Serviço Municipal de Protecção Civil, o professor de Educação Especial do Agrupamento de Escolas Damião de Goes, Nuno Nogueira, e a nutricionista Ana Paula Marques.

Os cinco módulos de formação abordaram temas como: Primeiros Socorros (duas sessões), Segurança Alimentar e Boas Práticas em Refeitórios Escolares, Escola Inclusiva: o Papel do/a Assistente Operacional, e Comunicação Aumentativa e Alternativa: uma Ferramenta de Inclusão.

A partir de Julho, e até ao final do ano, haverá novas competências a adquirir pelo pessoal não docente, com a frequência dos programas de formação que serão ministrados pelo Gabinete Intermunicipal de Apoio à Vítima, pela Associação 1,2,3 Macaquinho do Xinês, pela psicóloga Eliana Berenguel e, novamente, pela nutricionista Ana Paula Marques.

As acções, com a duração de um dia, destinam-se a assistentes técnicos e operacionais dos quatro agrupamentos escolares do município e versarão temas como: Gestão de Stress, A Importância do Brincar, Violência Doméstica e Segurança Alimentar e Boas Práticas em Refeitórios Escolares – Módulo II.