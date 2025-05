Assembleia Municipal de Ourém aprova contas do município referentes a 2024

A Assembleia Municipal de Ourém aprovou a Prestação de Contas e o Relatório de Gestão do Município referentes a 2024. O responsável pela Divisão Financeira da Câmara de Ourém, Fernando Marques, conduziu a apresentação dos documentos e esclareceu as questões levantadas pelos deputados. A votação culminou na aprovação por maioria, com 28 votos a favor e cinco abstenções.

Após a apresentação dos documentos, o presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque (PSD), teceu algumas considerações. Destacou que o município conseguiu apresentar um resultado líquido positivo de 2,8 milhões de euros, recordando que em 23 anos, desde 2002, apresentou seis vezes resultados líquidos positivos, sendo que, dessas seis, cinco vezes foram desde 2018 até 2024. No que toca a dívidas a terceiros, o valor situa-se nos 18,3 milhões de euros, um ligeiro acréscimo em relação ao ano passado. Já as dívidas de terceiros são cerca de 10 milhões de euros, um valor que se deve “essencialmente ao atraso do reembolso de fundos comunitários”, esclareceu o autarca.

O investimento total foi de 16,2 milhões de euros, sendo que 13,9 milhões foram de investimento directo e 2,3 milhões de investimento indirecto. “Nos oito anos anteriores ao nosso exercício, o total de investimento municipal directo foi de cerca de 50 milhões de euros, nos sete anos que levamos de exercício já vamos com 77 milhões de euros, um acréscimo de cerca de 55% comparativamente aos oito anos anteriores”, referiu Luís Albuquerque.

Os resultados apresentados mereceram elogios das bancadas do PSD e CDS, sendo que também o PS, na voz do deputado Nuno Baptista, reconheceu o trabalho efectuado. “O PS não tem dúvida da bondade da execução das contas, tecnicamente irrepreensíveis. As contas estão bem apresentadas, mas politicamente não são as contas com que nós nos identifiquemos e por isso vamos optar pela abstenção”, concluiu o deputado socialista.