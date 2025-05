Câmara de Coruche confronta Governo por fecho do SAC

A Câmara Municipal de Coruche aprovou quarta-feira, 7 de Maio, por unanimidade, uma moção exigindo ao Governo a reabertura do Serviço de Atendimento Complementar (SAC), encerrado recentemente pela Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria sem auscultação prévia do município.

A moção, intitulada “Tomada de posição pela saúde no concelho”, foi aprovada com os votos favoráveis de todas as forças políticas representadas no executivo (PS, CDU e PSD).

Entre os pontos mais relevantes do documento está a exigência de explicações por parte do Ministério da Saúde relativamente a medidas, em curso, para reforçar o número de médicos de família ao serviço da USF do Vale do Sorraia.

“Desde a primeira hora, o município tem colaborado com as instituições de saúde, nomeadamente no apoio à fixação de médicos no concelho”, recorda a autarquia, que assume estar ao lado da população nesta reivindicação pela reposição de um serviço que considera fundamental para todos os coruchenses.

A Câmara de Coruche sublinha ainda a sua solidariedade total com o corpo clínico do Centro de Saúde local e já solicitou, com caráter de urgência, reuniões com a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e com o diretor da ULS da Lezíria.