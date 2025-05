Tiago Barbosa quer mais desenvolvimento para a Chamusca e Pinheiro Grande e valorizar as suas gentes

Tiago Barbosa vai aventurar-se pela segunda vez como cabeça-de-lista à União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande. É um dos rostos da enfermagem no concelho da Chamusca e é enfermeiro chefe na Unidade de Cuidados Continuados local desde que o projecto se iniciou, há mais de uma dezena de anos. Novamente candidato pelo Partido Socialista (PS), Tiago Barbosa afirma a O MIRANTE que continua a ter uma dívida de gratidão pelas localidades que fizeram dele um homem. “Tenho os meus motivos reforçados. Quero fazer melhor e sinto-me mais bem preparado por estar há quatro anos no executivo da junta. Sei quais são os problemas reais. E claro, continua o amor à terra”, explica o enfermeiro, que é secretário no executivo. “Trabalhei durante quatro anos na junta e pouca gente sabe o que tenho feito. Nem me importa. Trabalho para as pessoas não para ter louros. Estas são as regras do meu jogo”, revela.

A sua ligação à política começou em 2017 quando integrou a lista do Partido Socialista (PS) à assembleia municipal. Como pilar de intervenção principal, Tiago Barbosa revela que deve ser feita uma grande aposta no desenvolvimento local. “É urgente garantir a captação de jovens para se fixarem no nosso concelho. O que senti na altura, como um bom sítio para constituir uma família, gostava que as pessoas voltassem a sentir isso. Quero valorizar o património da nossa terra para atrair turismo. Porque se houver turismo há comércio e a economia desenvolve-se”, vinca, acrescentando que já existe uma grande aposta na oferta sénior, que não quer mudar. “Mas temos que abrir horizontes. A junta não pode ser só um sítio onde as pessoas vão tratar de documentos. Temos que estar envolvidos nos grandes projectos”, salienta.

As relações entre a junta e o município da Chamusca não têm sido as melhores nos últimos anos, algo que Tiago Barbosa diz querer mudar, independentemente do resultado das próximas autárquicas. “O principal parceiro das juntas são os municípios. Independente de quem ganhe, primeiro estão as pessoas. As instituições não estão para ser servidas, estão para servir. Devemos actuar sempre a pensar nas pessoas como prioridade”, assume, reconhecendo que sempre manteve uma postura congregadora e que assim quer continuar. “Temos que saber negociar as situações e colocar as pessoas em primeiro lugar. Desde que estou na junta, no partido da oposição, tenho votos contra, a favor e abstenções, sem pensar em cores políticas. Não estou na política para ser inimigo de alguém. Não se faz oposição só porque sim”, sublinha ao nosso jornal.

Tiago Barbosa termina a conversa partilhando um dos seus lemas de vida: “onde nós estamos temos que fazer a diferença. Na Chamusca e no Pinheiro Grande há um grande sentido de comunidade e quero que isso seja uma mais-valia para a sociedade. Tenho três filhos e quero que eles tenham as condições para vingar na terra onde nasceram e viveram”, partilha.