Tramagal critica falta de inclusão no PDM; presidente da câmara diz que todas as freguesias importam

Na última Assembleia Municipal de Abrantes a aprovação da revisão do Plano Director Municipal (PDM) gerou duras críticas do presidente da Junta de Tramagal, António Carvalho, que se absteve na votação por considerar que a vila foi esquecida no planeamento estratégico. O presidente da câmara municipal, Manuel Valamatos, rebateu defendendo o reforço planeado para a área industrial e habitacional da freguesia.

António Carvalho lamentou o facto de o plano demorar 20 anos a ser concluído, considerando que, por isso, os objectivos estratégicos que serviram de base já estão ultrapassados. Para o autarca, o Tramagal não tem recebido a devida atenção e investimento por parte do executivo e o novo PDM espelha isso mesmo. O autarca apontou ainda que o PDM limita áreas de urbanização natural em volta da vila e falha na resolução dos problemas de acessibilidade, salientando que o aumento previsto da área industrial da freguesia recai numa zona (Vila Maria) cuja população é contra a industrialização, em vez de se criar um novo pólo, como na zona do Crucifixo, que “poderia sim atrair mais investimento”.

Em resposta, Manuel Valamatos frisou que todas as freguesias são tratadas com igualdade e que o executivo tem uma visão territorial coesa do concelho. O autarca reconheceu a importância do Tramagal e afirma que está previsto um aumento da capacidade industrial e da área habitacional da freguesia no novo PDM. “O senhor fala como se o concelho fosse só o Tramagal, mas esquece-se que o executivo tem que zelar pelas 13 freguesias de forma igual”, ressalvou, acrescentando que a ideia de que a vila de Tramagal ficou pior, não é verdade.

A tensão entre os autarcas aumentou quando Manuel Valamatos acusou o presidente da junta de fomentar uma “ideia errada” de separação entre o Tramagal e o resto do concelho, sublinhando que há projectos em preparação para a Estação Ferroviária do Tramagal e que há um trabalho contínuo para resolver problemas como a conclusão do IC9 e a expansão económica local. António Carvalho considera que, quando se olha para os investimentos previstos, eles continuam concentrados nas antigas freguesias urbanas de Abrantes, como São Vicente e Alfarrerade.