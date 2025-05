Nova USF Marquesa de Alorna reforça cuidados de saúde no concelho de Almeirim

A nova Unidade de Saúde Familiar (USF) Marquesa de Alorna, em Almeirim, foi oficialmente inaugurada na terça-feira, 30 de Abril, e já prestou cuidados de saúde a cerca de oito mil utentes. Instalada no Centro de Saúde de Almeirim, esta é a 17.ª USF da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) e representa um novo impulso na resposta aos cuidados de saúde primários da região. A cerimónia de inauguração contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, do presidente do conselho de administração da ULS Lezíria, Pedro Marques, da equipa técnica e de saúde da nova unidade, bem como de utentes e representantes da comunidade local.

A coordenadora da nova USF, a médica de família Sara Tainha, destacou a mudança de características dos cuidados que são prestados pela unidade, que permitem “cuidados de continuidade, mais personalizados e centrados no utente”. A responsável agradeceu o empenho de toda a equipa, composta por mais dois médicos a tempo inteiro, quatro médicas a tempo parcial, quatro enfermeiras de família e três assistentes técnicas, e salientou que “sem o esforço conjunto, este projecto não teria sido possível”.

Pedro Marques, presidente do conselho de administração ULS Lezíria, sublinhou que a nova USF é fruto de um processo que se iniciou antes do actual conselho de administração e que enfrentou diversos obstáculos até se tornar realidade. “Foi um parto difícil, mas estamos perante um projecto que vai beneficiar a população com maior proximidade, qualidade e efectividade no acesso à saúde”, referiu, acrescentando a importância da parceria com o município, com os profissionais e com toda a comunidade.

Também Pedro Ribeiro enfatizou a relevância do trabalho conjunto e lembrou as dificuldades enfrentadas ao longo dos últimos anos, nomeadamente com a falta de médicos e o encerramento de extensões de saúde há cerca de 10 anos. “Sempre estivemos disponíveis para encontrar soluções. E é importante dizer que hoje cerca de 90% da população do concelho já tem médico de família. A diferença na resposta é visível, em que deixou de haver filas às 5 ou 6 da manhã”, afirmou. O autarca abordou também o problema do Sistema Nacional de Saúde, afirmando que não é realista exigir respostas imediatas em todos os momentos e defendeu que “criticar constantemente o SNS é injusto”, dado o aumento de consultas e cirurgias ao longo dos anos, acrescentando que muitos problemas de saúde no SNS decorrem da falta de prevenção. Pedro Ribeiro destacou a necessidade de trabalhar em conjunto com as autarquias e a ULS para desenvolver programas de prevenção, adiantando que está previsto o lançamento do concurso para a requalificação e ampliação da USF, de forma a incluir as extensões da Raposa e de Benfica do Ribatejo.