PSD e CDS concorrem coligados na eleições autárquicas em Tomar

Assinatura do acordo contou com a presença dos presidentes das comissões políticas concelhias do PSD e CDS-PP de Tomar. Coligação entre os dois partidos não acontecia há décadas em Tomar.

O PSD e o CDS-PP de Tomar formalizaram um acordo de coligação para as eleições autárquicas de 2025. Na cerimónia de assinatura do acordo estiveram presentes os presidentes das comissões políticas concelhias dos dois partidos, Tiago Carrão, do PSD, e João Martins, do CDS-PP. Esta coligação não acontecia há décadas em Tomar.

Segundo pode ler-se em comunicado enviado a O MIRANTE, a coligação “nasce da vontade comum de construir uma alternativa sólida, competente e mobilizadora para o futuro do concelho”. Na assinatura do acordo, ambos os presidentes das comissões políticas concelhias sublinharam a importância da união como um “passo decisivo para apresentar aos tomarenses um projecto político ambicioso, centrado no desenvolvimento do concelho, na valorização do território, na competitividade e numa relação de proximidade com as pessoas”.

O presidente do PSD de Tomar e candidato a presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, frisou que o objectivo da coligação é “apresentar uma equipa capaz de devolver a Tomar a ambição, a esperança e a energia que a cidade e o concelho merecem”. Para João Martins, presidente da comissão política concelhia do CDS-PP, “este é um momento de responsabilidade e de convergência de vontades e de princípios, porque acreditamos que juntos temos melhores condições para servir Tomar”, reforçou.

A coligação, sob a sigla AD – Coligação PSD/CDS, quer construir uma nova maioria em Tomar, contando com a presença de diversos autarcas e militantes dos dois partidos, assim como de independentes. A apresentação pública da candidatura às eleições autárquicas vai ter lugar no próximo dia 24 de Maio, na Sociedade Filarmónica Gualdim Pais.