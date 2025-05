Ana Maria Machado é a aposta da CDU na freguesia de Almoster

Bancária reformada e residente em Almoster, Ana Maria Machado tem um longo histórico de envolvimento no movimento sindical e experiência autárquica como eleita da Assembleia de Freguesia de Almoster.

Ana Maria Machado, de 69 anos, é a candidata da CDU à presidência da Junta de Freguesia de Almoster, no concelho de Santarém. Bancária reformada e residente em Almoster, a candidata tem um longo histórico de envolvimento no movimento sindical e experiência autárquica como eleita da Assembleia de Freguesia de Almoster. Pertenceu também à direcção da Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Almoster, sendo apontada pela CDU como uma candidata com experiência, conhecimento profundo da freguesia e uma postura de proximidade, dedicação e responsabilidade.