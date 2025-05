Alenquer atribui 21 mil euros ao movimento associativo

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou um apoio financeiro no valor de 16.500 euros a atribuir ao Grupo de Forcados Amadores de Alenquer. A verba destina-se à aquisição de jaquetas e para a realização das actividades inseridas no plano anual do grupo. Foi ainda aprovado um apoio financeiro de 2.000 euros à Sociedade Filarmónica Olhalvense para ajudar nas despesas com a deslocação da banda a Lérida (Espanha), para participar no XX Festival Internacional de Bandas de Música de Lérida 2025, que decorre de 3 a 06 de Julho. Já o Sporting Clube de Alenquer vai receber do município 2.500 euros tendo em conta a participação de dois atletas do clube na Liga Europeia e de 11 atletas no Campeonato Europeu de Kenpo . A primeira prova realiza-se de 25 a 27 de Julho na cidade de Newbridge, na Irlanda, e a segunda de 23 a 26 de Outubro em Riccione, Itália .