PSD de Torres Novas acusa município de falta de transparência em concursos para cargos dirigentes

A Comissão Política da Secção de Torres Novas do PSD emitiu um comunicado onde refere que o recente processo de abertura de concursos para cargos dirigentes da Câmara de Torres Novas é uma vergonha, uma vez que ocorre “a menos de seis meses das eleições” autárquicas. “Este acto representa um condicionamento da futura gestão municipal, atentando contra os princípios de boa governança e transparência”, lê-se.

Para o PSD, representado no executivo camarário pelo vereador Tiago Ferreira, “é igualmente lamentável que ainda se mantenha a prática de exigir uma licenciatura específica como requisito para esses concursos”, critério que, dizem, limita as candidaturas e “acaba por favorecer aqueles que já ocupam cargos em regime de substituição há meses, e em alguns casos, há anos”.

Os sociais-democratas dizem também ser inaceitável que os concursos tenham sido divulgados apenas na Bolsa de Emprego Público (BEP) e no Diário da República, mas deixados de fora dos meios de comunicação do município e das redes sociais. “Essa decisão limita drasticamente o alcance destes anúncios a potenciais candidatos, prejudicando a transparência e a concorrência leal que todos merecemos”, sublinham.

O MIRANTE contactou o presidente do município, Pedro Ferreira (PS), que na altura se encontrava fora do país não podendo consultar em pormenor os processos, tendo no entanto garantido que “está tudo correcto”. Desde 24 de Abril e até 12 de Maio, estiveram abertos seis concursos para dirigentes na Câmara de Torres Novas.