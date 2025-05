Revisão do Plano Director Municipal de Torres Novas em discussão pública

O período de discussão pública da revisão do Plano Director Municipal (PDM) de Torres Novas vai decorrer de 15 de Maio a 14 de Julho de 2025. A Câmara de Torres Novas justifica que a primeira revisão do plano é determinada pela necessidade de adequação à evolução, a médio e longo prazo, das condições ambientais, económicas, sociais e culturais, tendo em conta os relatórios sobre o estado do ordenamento do território, e de situações de suspensão do plano. A revisão decorre também da necessidade da adequação do PDM à prossecução dos interesses públicos que determinaram a respectiva elaboração.

Durante este período, todos os elementos que constituem o plano estão disponíveis para consulta online no site da câmara municipal na internet e podem também ser consultados no departamento de urbanismo do município, durante o horário de expediente. Os interessados podem apresentar as suas participações, dirigidas ao presidente da câmara, directamente nesse portal ou, por escrito, utilizando o impresso próprio disponível online, a enviar por correio eletrónico, por correio postal para Câmara Municipal de Torres Novas, ou entregar presencialmente no balcão de atendimento do urbanismo.