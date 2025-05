Aliança PSD/CDS vence legislativas mas longe da maioria absoluta

A coligação PSD/CDS venceu as eleições legislativas de 18 de Maio com 32,7% dos votos e 89 mandatos. PS e Chega elegeram 58 deputados cada, a Iniciativa Liberal 9, o Livre 6, a CDU 3, o BE 1, o PAN 1 e o PTP 1.

Com esta distribuição de votos acentuou-se a maioria à direita no Parlamento.

Faltam apurar os resultados da emigração, que elegem quatro deputados.