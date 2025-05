partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Legislativas: Chega vence numa dezena de concelhos do distrito de Santarém

O Chega venceu em pelo menos uma dezena de concelhos do distrito de Santarém, alguns deles bastiões de esquerda, nomeadamente Abrantes, Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Chamusca, Constância, Entroncamento, Golegã, Salvaterra de Magos e Vila Nova da Barquinha. Pelas 21h25, PSD/CDS e Chega tinham eleito dois deputados cada e PS tinha eleito um pelo círculo de Santarém.

Ainda sem os resultados todos apurados, a aliança PSD/CDS tinha garantido a vitória em Santarém, Alcanena, Mação, Ferreira do Zêzere, Sardoal e Rio Maior. Por apurar estavam ainda concelhos de grande expressão demográfica como Ourém, Tomar, Benavente e Torres Novas, onde a aliança PSD/CDS estava em vantagem. Em Coruche, a tendência era para a vitória do PS, a confirmar-se, a única dos socialistas num município do distrito de Santarém.