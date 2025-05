Oposição em Abrantes faz autocrítica e apela a mais diálogo com maioria socialista

O vereador do movimento ALTERNATIVAcom, Vasco Damas, reconhece falhas na postura da oposição e propôs que houvesse mais cooperação até ao fim do mandato do actual executivo. O presidente da câmara, Manuel Valamatos, respondeu que sempre esteve e sempre estará disponível para dialogar.

Numa intervenção marcada pela reflexão e autocrítica, o vereador Vasco Damas, do movimento ALTERNATIVAcom, sugeriu na última reunião camarária um novo ciclo de entendimento político em Abrantes, reconhecendo excessos em confronto anteriores com o executivo. O presidente da câmara, Manuel Valamatos, respondeu que da sua parte o diálogo sempre esteve em aberto e lamentou que “apenas agora tenha chegado a esta conclusão”.

Vasco Damas fez uma reflexão pessoal e assumiu parte da responsabilidade por prévios ambientes de tensão política entre a bancada socialista e o movimento independente, que tem marcado o actual mandato. “Conversámos pouco. Discutimos muito e debatemos pouco. E se calhar a forma como a mensagem foi transmitida da parte da oposição pode não ter sido a melhor. O conteúdo podia fazer sentido, mas se calhar perdeu-se na forma como foi dita”, admitiu. O vereador sublinhou ainda que a sua reflexão é, antes de mais, uma autocrítica e garantiu estar empenhado em corrigir a postura até ao fim do mandato.

O presidente Manuel Valamatos disse lamentar que o vereador tenha demorado tanto tempo a perceber aquilo que lhe foi dizendo muitas vezes. O autarca reafirmou que nunca recusou diálogo com os vereadores da oposição e que sempre esteve disponível para conversar, sublinhando que as reuniões quinzenais são espaços abertos para debate livre. “Se não dialogámos mais, foi também porque não nos procuraram para esse facto”, declarou. O presidente da câmara admitiu ainda que parte da tensão se deveu à forma como os temas foram apresentados pela ALTERNATIVAcom. “Quando as questões são colocadas com adjectivos que lançam suspeitas, quem está deste lado também sente, então deve-se melhorar a forma como expomos as nossas reflexões e ainda bem que chegou a essa conclusão”, rematou.