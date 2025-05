Sérgio Oliveira recandidata-se a presidente da Câmara de Constância

O presidente da Câmara Municipal de Constância, Sérgio Oliveira, anunciou a sua recandidatura ao cargo pelo Partido Socialista. Em publicação nas redes sociais, o autarca aponta como principal razão da sua recandidatura a conclusão de alguns projectos importantes para o desenvolvimento do concelho, nomeadamente nas áreas da habitação, da eficiência energética, do ciclo urbano da água e da ampliação da Zona Industrial de Montalvo.

Sérgio Oliveira, que está a cumprir o seu segundo mandato, diz que a sua candidatura “ultrapassa largamente as fronteiras do Partido Socialista, integrando muitos independentes e homens e mulheres das mais variadas convicções políticas, que se revêem no projecto autárquico do Partido Socialista”.

O autarca refere que ao longo destes quase oito anos de presidência foi possível executar um conjunto de intervenções que introduziram dinâmica e projecção ao concelho. E diz que quer continuar a apostar na afirmação interna e externa do concelho de Constância, “passo fundamental para vencermos os desafios do presente e do futuro”.