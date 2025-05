Dionísio Mendes regressa à política como candidato independente à Câmara de Coruche

O professor Dionísio Mendes é o candidato à presidência da Câmara Municipal de Coruche pelo movimento de cidadãos independentes VOLTA CORUCHE. O ex-autarca, que liderou os destinos do município entre 2001 e 2013, regressa agora à política local com o objectivo de “trazer de volta Coruche aos caminhos do progresso e do desenvolvimento”.

A candidatura, segundo nota divulgada hoje nas redes sociais pelo movimento, assume-se como um compromisso cívico com os coruchenses e pretende apresentar-se como uma alternativa forte e independente aos partidos tradicionais, concorrendo a todos os órgãos autárquicos: Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Assembleias de Freguesia.

Entre as prioridades destacadas, o movimento propõe-se atrair e fixar pessoas e empresas, melhorar os serviços públicos em áreas como saúde, educação, habitação e segurança, e potenciar o património natural e cultural do concelho. A ligação com a diáspora coruchense é outro dos pontos do programa, integrando o conhecimento e a experiência dos que vivem fora do território.