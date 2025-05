Mário Silva é candidato pelo PSD à Junta de Salvaterra de Magos

O Partido Social Democrata de Salvaterra de Magos escolheu Mário João Ferreira da Silva para disputar a presidência da Junta de Freguesia nas próximas eleições autárquicas.

Com 45 anos e militante do partido desde 2012, Mário Silva tem um percurso ligado à freguesia, onde vive há mais de 12 anos, depois de ter passado grande parte da vida nos Foros de Salvaterra. É coordenador de logística numa empresa da região e foi presidente da Mesa da Concelhia do PSD.

Na apresentação da candidatura, o candidato sublinha o desejo de “servir a terra com responsabilidade e proximidade”, colocando o desenvolvimento económico, o bem-estar e a participação cívica no centro da sua proposta.

Entre os compromissos, destaca-se o apoio ao comércio local, a criação de oportunidades para jovens e a valorização dos recursos naturais e culturais. Mário Silva aponta também a necessidade de melhores infraestruturas e mais apoio social, defendendo ainda uma Junta mais aberta, transparente e próxima da população.

Com esta candidatura, o PSD diz reforçar o compromisso com políticas centradas nas pessoas e na freguesia, defendendo que “um futuro de confiança começa em cada freguesia”.