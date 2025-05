PSD e CDS avançam coligados nas próximas autárquicas em Santarém

Os dois partidos, que têm estado juntos na governação do país, querem replicar essa aliança no concelho de Santarém, onde actualmente existe um pacto de governação entre PSD e PS.

PSD e CDS vão concorrer em coligação nas próximas a eleições autárquicas no concelho de Santarém, anunciaram os dois partidos, que também estiveram unidos nas legislativas que ocorreram recentemente. As estruturas concelhias dos dois partidos, lideradas por João Leite (PSD) e Pedro Melo (CDS), chegaram a entendimento e selaram o acordo no dia 22 de Maio. Refira-se que a Câmara de Santarém é liderada pelo PSD, que tem mantido neste mandato um pacto de governação com o PS.

“A coligação representa um compromisso com o desenvolvimento sustentável de Santarém, com foco na valorização do território, na melhoria da qualidade de vida da população e na promoção de uma governação transparente, participativa e dinâmica”, consideram os dois partidos. Na nota de imprensa difundida, realça-se que as estruturas locais de Santarém do PSD e do CDS têm registado nos últimos anos uma “comunhão de valores e de objectivos para o concelho de Santarém, no sentido de o tornar cada vez mais atractivo e desenvolvido nas suas múltiplas dimensões, desde a economia, à saúde, sem esquecer, por um único momento, a educação, a habitação, a segurança, a proteção civil, o desporto e a valorização contínua da cultura e das tradições locais”.

João Leite, actual presidente da Câmara de Santarém que vai ser candidato ao cargo pela aliança PSD/CDS, afirma que para além dos partidos que compõem a coligação, há “inúmeros cidadãos independentes envolvidos. “O investimento público e privado em curso atinge níveis históricos, mas ambicionamos muito mais”, enfatiza.

O líder concelhio do CDS, Pedro Melo, que é também eleito na Assembleia Municipal de Santarém, refere que a coligação entre o PSD e o CDS justifica-se por dois motivos essenciais: “por um lado, a existência de um bom relacionamento pessoal e político entre ambos os partidos a nível local e nacional, o que, naturalmente, facilita e promove o trabalho futuro a realizar; e, por outro lado, uma coincidência de pontos de vista sobre o que há a fazer no concelho de Santarém em prol do seu continuado desenvolvimento económico e social”.