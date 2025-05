Sebastião Bugalho em conferência na Golegã

O Cineteatro Elisa Tavares Bonacho, na Golegã, recebe a 27 de Maio o eurodeputado Sebastião Bugalho para uma conferência no âmbito do projecto europeu Lezíria Europeia 2.0. O projecto é financiado por fundos europeus e tem como organizadora a Associação Mentalidade X, com a participação do município da Golegã e Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho.

O município está a acolher várias personalidades políticas em conferências abertas à comunidade, mas com especial enfoque no público escolar, com o objectivo de formar os jovens para os temas actuais e com relevância europeia. Foram convidados a participar eurodeputados portugueses de todos os grupos políticos com representação no parlamento europeu, tendo a última convidada sido Marta Temido. As entradas são livres.