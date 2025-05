Manuel Oliveira é candidato por movimento independente à Junta da Parreira e Chouto

Manuel Oliveira aceitou o desafio de se candidatar à presidência da União de Freguesias de Parreira e Chouto pelo movimento independente “Primeiro a Nossa Terra”. Segundo comunicado de imprensa, o movimento diz que Manuel Oliveira esteve sempre ligado à terra onde nasceu e é um acérrimo defensor do mundo rural. Propõe-se dar o seu contributo para que a união de freguesias disponha de mais empregos e mais habitação, impedindo assim os jovens de terem de sair e permitindo o gradual regresso dos que já saíram há algum tempo.

Manuel Oliveira é o presidente do Centro de Apoio Social da Parreira e afirma pretender uma intensa articulação com o Centro de Acolhimento Social do Chouto de modo a, em conjunto, conseguirem uma creche para servir a população. Muito ligado às Escolas do 1º Ciclo do Chouto e da Parreira, onde tem dinamizado pequenas bibliotecas e vários equipamentos de estudo laboratorial, Manuel Oliveira sente orgulho em ter nascido na Charneca e quer contribuir para que os jovens do mundo rural não sintam qualquer complexo de inferioridade em relação aos que nasceram na cidade, “combatendo assim velhos axiomas anacrónicos, segundo os quais só os filhos de ricos e ou de licenciados é que podem chegar longe nos estudos”.

Com uma vida profissional de economista dedicada à administração de empresas, Manuel Oliveira quer colocar a experiência adquirida ao serviço da população. “Com esta candidatura, o movimento “Primeiro a Nossa Terra” reafirma a sua missão de construir um concelho coeso, dinâmico e participativo, onde cada freguesia tem voz e protagonismo no seu futuro. Manuel Oliveira junta-se assim à lista de candidatos já apresentados pelo movimento: Rui Martinho, à Câmara Municipal da Chamusca; João Cardador, à Assembleia Municipal da Chamusca; Jorge Santos, à União de Freguesias de Chamusca e Pinheiro Grande; Patrícia Costa, à Junta de Freguesia de Carregueira; João Pedro Nunes, à Junta de Freguesia de Ulme; e José Martinho à Junta de Freguesia de Vale de Cavalos.