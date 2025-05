PSD aposta em João Morgado para levar projecto renovador à Câmara de Abrantes

O Partido Social Democrata (PSD) aprovou por unanimidade a candidatura de João Morgado, técnico bancário, de 25 anos, à Câmara de Abrantes nas autárquicas deste ano, tendo afirmado apostar numa “nova energia” e num “projecto político renovador”. Em comunicado, a comissão política de secção do PSD de Abrantes afirma que a escolha de João Morgado, actual presidente da distrital da Juventude Social-Democrata (JSD) do distrito de Santarém, “reflecte a confiança na sua capacidade de liderar um projecto político renovador, capaz de devolver a esperança aos abrantinos”. A concelhia do PSD destaca ainda uma “aposta numa nova energia, comprometida com a melhoria da qualidade de vida de todos os que vivem no concelho”, e que “dá continuidade ao caminho de recuperação da confiança dos eleitores”, tornando João Morgado “a escolha que melhor responde às exigências e aspirações da população”.

Em declarações à Lusa, o candidato pelo PSD disse que o que o motiva a concorrer à câmara municipal é apresentar propostas de desenvolvimento a abrir novas persp3ectivas de futuro para os jovens se fixarem no concelho. “Motiva-me, sobretudo, ver uma terra de onde os seus filhos saem sem perspectivas de regressar. Motiva-me uma terra estagnada, que não está a acompanhar o desenvolvimento que temos que ambicionar. Motiva-me uma nova forma de estar e de fazer política que Abrantes necessita”, declarou.

João Morgado foi, nas autárquicas de 2021, o candidato do PSD à presidência da União de Freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, no concelho de Abrantes, e é membro da assembleia de freguesia. Licenciado em Ciência Política e Relações Internacionais, João Morgado trabalha numa instituição financeira onde exerce funções na área dos mercados financeiros.