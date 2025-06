Samuel Frazão é cabeça de lista do PS à Câmara de Alcanena

O empresário Samuel Frazão, de 38 anos, actual presidente da junta de freguesia de Monsanto, no concelho de Alcanena, vai candidatar-se à presidência da câmara municipal pelo Partido Socialista (PS) nas autárquicas deste ano. Em comunicado, a Federação Distrital do PS de Santarém refere que o empresário e autarca “é um dos quadros mais qualificados da região, autarca experiente e experimentado”, e que “aceitou o desafio de liderar um projecto municipal depois de dois mandatos como presidente da Junta de Monsanto”, freguesia que integra aquele concelho.

“Os tempos desafiantes que vivemos exigem que o PS apresente os seus melhores quadros e foi esse trabalho que desenvolvemos com os militantes da concelhia. O Samuel ter aceitado o convite é uma honra que prestigia o PS”, declarou o presidente da Federação, Hugo Costa, citado na nota informativa. No comunicado, Samuel Frazão refere que a candidatura representa um “enorme desafio”, tendo afirmado que sempre encarou a política com "sentido de missão e de contributo para a sociedade” onde se insere. “São nestas alturas exigentes que se deve dar a cara por um grupo de cidadãos e liderar uma alternativa forte, acreditando que é possível desenvolver territórios de forma agregadora, com atitude positiva e respeitando vários pontos de vista”, declarou Frazão, citado na mesma nota.

O candidato do PS a Alcanena disse ainda acreditar ter a “capacidade técnica e humana para manter e melhorar projectos em curso e liderar uma equipa que continue a construir um concelho próspero, inovador, onde todas as pessoas e organizações de todos os lugares do concelho contam”. A distrital do PS disse ainda que “ambiciona” que a candidatura de Samuel Frazão “seja um estímulo e impulso ao debate positivo de ideias para o concelho e para que as suas gentes saiam vencedoras”.

Samuel Frazão, 38 anos, é natural de Monsanto e residente há mais de uma década em Alcanena. É licenciado em Química pela Universidade de Évora, pós-graduado em Saúde e Segurança no Trabalho e tem mestrado em Proteção e Segurança Radiológica pelo Instituto Superior Técnico. É presidente da junta de freguesia de Monsanto, a exercer o segundo mandato autárquico, é membro do secretariado da ANAFRE Distrital é também o representante da ANAFRE na Comissão de Cogestão do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, desempenhando ainda funções no secretariado da distrital do Partido Socialista. Em termos profissionais, Samuel Frazão é empresário nas áreas da consultoria e auditoria de gestão de organizações e empresas, e, na qualidade de músico saxofonista, participa na Sociedade Filarmónica da Gançaria e da Bandinha Mirense.