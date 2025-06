Governo tem três novos ministros

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, esteve esta quarta-feira no Palácio de Belém onde entregou ao Presidente da República a composição do novo Governo.

Há três novos nomes no elenco governativo: Gonçalo Matias, ministro Adjunto e da Reforma do Estado; Carlos Abreu Amorim, ministro dos Assuntos Parlamentares; e Maria Lúcia Amaral, ministra da Administração Interna

De saída do Executivo estão Pedro Reis, até agora ministro da Economia; Dalila Rodrigues, que era a ministra da Cultura e Pedro Duarte, anterior ministro dos Assuntos Parlamentares, e ainda Margarida Blasco, que era ministra da Administração Interna.

A tomada de posse dos novos ministros está marcada para quinta-feira, 5 de junho, às 18h00, no Palácio da Ajuda. Os secretários de Estado, cuja lista de nomes ainda não é conhecida, tomarão posse no dia seguinte, na sexta-feira, às 12h.

