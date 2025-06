João de Carvalho concorre à junta de Alverca do Ribatejo e Sobralinho

João de Carvalho, actor que vive em Alverca e é filho de Ruy de Carvalho, vai ser o candidato da Nova Geração (PSD/IL) à presidência da junta de freguesia da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho. Terra onde reside há mais de três décadas.

O anúncio surge depois de, no último verão, João de Carvalho ter admitido a O MIRANTE estar a ponderar uma candidatura independente à Câmara de Vila Franca de Xira. Ultrapassada essa ideia o ex-autarca diz agora querer abraçar o desafio da presidência da junta de freguesia, prometendo com uma equipa unida “apresentar um projecto inovador para Alverca e Sobralinho, focado na eficiência, transparência e na resolução prática dos problemas das pessoas”, refere. Uma equipa que abane de vez uma freguesia que a Nova Geração diz estar estagnada e com falta de ambição.

João de Carvalho diz querer uma união de freguesias mais activa e limpa, dizendo conhecer bem a união de freguesias por ser a sua casa. Diz a Nova Geração que o ex-vereador da câmara construiu, ao longo dos anos, “um percurso profissional de excelência, distinguindo-se igualmente pela sua particular dedicação ao serviço público, à defesa da cultura e à valorização das comunidades locais”, refere, em comunicado.

Já David Pato Ferreira, candidato da coligação à Câmara de Vila Franca de Xira, diz que João de Carvalho representa a essência da Nova Geração, com valores como a competência, proximidade e compromisso com as pessoas. “É um candidato experiente com raízes na comunidade e vasta experiência autárquica”, afirma.