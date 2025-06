Tiago Carqueijeiro é o candidato do PSD à Câmara de Alpiarça

O sub-chefe de segunda classe na Companhia de Sapadores Bombeiros de Santarém, Tiago Carqueijeiro, foi apresentado como candidato do PSD à presidência da Câmara de Alpiarça nas eleições autárquicas deste ano, decisão tomada por unanimidade pela estrutura local do PSD. Com várias formações em protecção civil e bombeiros, Tiago Carqueijeiro traz consigo não apenas conhecimento técnico e sensibilidade social, mas também a coragem para fazer diferente e melhor, segundo o comunicado do PSD.

“Tiago é um homem da terra. Alpiarcense de coração e convicção, conhece cada rua, cada desafio e cada potencial do nosso concelho. Com uma trajectória marcada pelo trabalho, pela proximidade com as pessoas e por uma visão clara para o futuro, representa uma nova geração de liderança: determinada, transparente e profundamente comprometida com o bem comum”, lê-se no mesmo comunicado. A sua candidatura assenta em três pilares, desenvolvimento sustentável, promover uma Alpiarça moderna, verde e com mais oportunidades; proximidade com as pessoas, uma autarquia aberta, que escuta, respeita e trabalha em conjunto com a população; e gestão responsável, rigor nas contas, transparência nas decisões e investimento onde realmente faz falta.