Patrícia Nunes é a candidata do PSD à Junta da Barrosa

O PSD de Benavente apresentou Patrícia Nunes como candidata à presidência da Junta de Freguesia da Barrosa. Com 32 anos, a candidata é gestora de Planeamento no Automóvel Club de Portugal e vive na Barrosa desde 2016.

Segundo a estrutura concelhia do PSD, a candidatura representa uma nova geração de liderança que quer fazer da freguesia “um exemplo de participação, proximidade e desenvolvimento”, com equipas ligadas à sociedade civil e preparadas para responder aos desafios locais.

Ligada à comunidade e envolvida em causas sociais, Patrícia Nunes quer “colocar a freguesia no mapa” e critica a actual gestão por falta de presença e ambição. A sua candidatura insere-se no projecto de renovação política liderado por Sónia Ferreira no concelho.