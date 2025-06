Ex-autarca António Ganhão reflecte sobre “Samora Correia 2030” no Dia da Cidade

O antigo autarca António José Ganhão, que liderou a Câmara Municipal de Benavente durante 34 anos, entre 1979 e 2013, vai participar como convidado de honra numa conversa pública inserida nas comemorações do Dia da Cidade de Samora Correia.

A tertúlia, promovida pela ASASC – Associação Social Amigos de Samora Correia, realiza-se na próxima quinta-feira, 12 de Junho, pelas 18h00, no Palácio do Infantado. Sob o tema “Samora Correia 2030”, o encontro pretende ser um momento de partilha e reflexão sobre a evolução da cidade e os desafios que se colocam ao seu desenvolvimento futuro.

António Ganhão, que deixou a política em 2016 depois de quatro décadas de serviço público, onde se destacou também como vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses durante 12 anos e membro do Comité das Regiões da Europa, aceitou o convite da ASASC para participar nesta “conversa de pura cidadania”.

A sessão contará com testemunhos de vários samorenses, abordando temas como as memórias da cidade, a integração de novos residentes, a identidade local e o papel da juventude em Samora Correia. A iniciativa é dirigida à população em geral, bem como às associações, empreendedores e eleitos locais.

No final da tertúlia, pelas 21h00, o Salão Nobre da Junta de Freguesia acolhe uma sessão ordinária da Assembleia de Freguesia.

As comemorações do Dia da Cidade, organizadas pela Junta de Freguesia, prosseguem no sábado, 14 de Junho, com um concerto do cantor João Pedro Pais, às 22h00, no Parque Ribeirinho Almansor, com entrada gratuita.

O programa encerra no domingo, 15 de Junho, com uma feira de artesanato e da bagageira, acompanhada de animação na zona ribeirinha.

Samora Correia foi elevada a cidade a 12 de Junho de 2009, por aprovação unânime da Assembleia da República.