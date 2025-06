Henrique Ricardo é o candidato da CDU à Junta de Vale de Cavalos

Henrique Ricardo, 44 anos, é o cacabeça de lista da CDU à Junta de Freguesia de Vale de Cavalos, no concelho da Chamusca. Trabalhador independente, como electricista, é considerado pelo partido como tendo uma vida pautada pelo trabalho voluntário na defesa das tradições e património da freguesia. A nível associativo colabora com as associações e foi elemento de várias comissões de festas em prol das diferentes entidades da terra. Ao nível social teve sempre um papel activo no Centro de Apoio Social-Aconchego, sendo desde 2020 até aos dias de hoje presidente da direcção da instituição.

Foi membro da assembleia de freguesia em diversos mandatos e vereador em substituição na Câmara Municipal da Chamusca. É militante do PCP, membro das Comissões de Freguesia de Vale de Cavalos e da Comissão Concelhia da Chamusca do PCP. “Por toda a dedicação, por todas as provas dadas, pela experiência reconhecida e, com a missão de defender, valorizar e reactivar as tradições e património da terra, com um olhar no futuro e devolver o orgulho e o prazer de ser valcavalense”, Henrique Ricardo é o escolhido do partido à liderança da freguesia.

O partido termina a nota, considerando que a “CDU uma força de cara levantada, que não se esconde sobre falsas siglas e listas de falsos independentes, que assume a sua responsabilidade e projecto sem disfarce, que orgulha das provas dadas na freguesia”.