Carlos Cláudio quer voltar a ser presidente da Junta de Valada

Carlos Cláudio, 70 anos, é o candidato do Partido Socialista (PS) à presidência da Junta de Freguesia de Valada, concelho do Cartaxo, nas próximas eleições autárquicas. Nascido em Porto de Muge, na freguesia de Valada, é presidente do Centro de Dia e ATL de Valada desde a sua fundação em 2007, tendo promovido a recriação do rancho Ceifeiras de Porto de Muge, em 2012. Antes disso cumpriu dois mandatos como presidente da Junta de Valada, pelo PS, após vencer as eleições em 1997 e 2001. Foi também presidente da Assembleia de Freguesia de Valada, também pelo PS, entre 2009 e 2013.

O candidato desempenhou cargos de dirigente no movimento associativo desde a década de 1980 no Lusitano Futebol Clube Portomugense e no Ribatejano Futebol Clube Valadense, destacando-se a colaboração na construção daquele que terá sido o primeiro campo relvado do concelho do Cartaxo, inaugurado em 1996 em Valada, além de, como treinador, ter conquistado o título de campeão distrital de futebol do Inatel, na época 1993/1994.

“Candidato-me à junta para, em conjunto com a vontade da população, sermos todos a decidir o nosso futuro colectivo. A nossa freguesia tem pela frente, provavelmente, os maiores e mais relevantes desafios da sua já longa existência. Chegou a hora dos que amam a nossa terra defendermos a origem, a identidade, o património e os valores de Valada, de Porto de Muge, do Reguengo e da Palhota. Todos lutaremos para preservar o legado dos nossos antepassados e deixar aos nossos filhos e netos uma freguesia com um futuro digno e promissor”, afirma.