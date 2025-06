Juntos Fazemos + apresenta candidatos e inaugura sede de campanha em Salvaterra de Magos

Actual vereador socialista Noel Caneira e ex-vereador do PSD Francisco Naia, entre os candidatos do Movimento Independente Juntos Fazemos +.

O Movimento Independente Juntos Fazemos + inaugurou a sua sede em Salvaterra de Magos e a apresentou os seus candidatos à Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia.

Helena Neves é a cabeça-de-lista à Câmara Municipal, como já havia sido divulgado, contando com uma equipa composta por Manuel Bolieiro, Noel Caneira, Ana Martins, Ana Marcelino, Tiago Nunes, Natividade Adriano e Soraia Marujo. Para a presidência da Assembleia Municipal, o movimento aposta em Francisco Naia.

A nível das freguesias, os nomes avançados são Edgar Santos (Foros de Salvaterra), Rui Monteiro (Glória do Ribatejo), Fernando Marujo (Granho), Ana Filipe (Marinhais), João Pedro Ferreira (Muge) e Gonçalo Esteves (Salvaterra de Magos).

Durante a inauguração da sede, Helena Neves destacou que o movimento “nasceu da força de todos nós”, referindo tratar-se de um projecto de continuidade baseado na proximidade e no conhecimento do território.