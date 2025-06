Henrique Carlota é o candidato da CDU para a Junta de Freguesia de Benavente

A Coligação Democrática Unitária (CDU) apresentou Henrique Carlota como candidato à Junta de Freguesia de Benavente. Aos 35 anos, o candidato é Técnico Superior de Reabilitação Psicomotora no Centro de Recuperação Infantil de Benavente (CRIB) e tem uma vida ligada ao associativismo, desporto e acção social. Henrique Carlota foi atleta de alta competição como guarda-redes de andebol em equipas como Sporting CP, CF Belenenses, Águas Santas, Vitória SC e ADC Benavente, tendo também representado a selecção nacional nas camadas jovens, com 50 internacionalizações.

O candidato da CDU foi Técnico Superior de Reabilitação Psicomotora em várias entidades, como a CerciLisboa, a Associação De Apoio Aos Deficientes Visuais Do Distrito de Braga e no Centro Social de Brito, em Guimarães. Actualmente desempenha funções como vogal na direcção da Associação Nacional de Desporto da Paralisia Cerebral. A equipa encabeçada por Henrique Carlota promete exercer um mandato de proximidade com as populações e um “olhar atento” sob questões como a infância, saúde e envelhecimento activo, tendo atenção às preocupações ambientais, dinamização e reabilitação do espaço público e aposta no desporto e cultura.