Helena Pinto concorre pelo BE à Câmara de Torres Novas

A animadora social e técnica de apoio à vítima Helena Pinto, de 65 anos, é a candidata do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara de Torres Novas, nas eleições autárquicas deste ano, foi esta segunda-feira, 16 de Junho, anunciado.

Em comunicado, a Concelhia do BE indicou ter debatido em Assembleia de Aderentes a situação política nacional e local e a constituição das listas a apresentar nas próximas eleições autárquicas, tendo aprovado por unanimidade os nomes dos cabeças de lista à câmara municipal e Assembleia Municipal de Torres Novas, Helena Pinto e Diogo Gomes, respectivamente.

“Sou candidata à Câmara Municipal de Torres Novas motivada, no essencial, pelas razões com que me candidatei em mandatos anteriores e que se resumem na convicção de que é possível fazer mais e melhor pela população”, disse hoje à Lusa a cabeça de lista do BE, antiga deputada do partido eleita por Santarém, e ex-vereadora do Bloco na Câmara de Torres Novas.

Enquanto vereadora em Torres Novas, em dois mandatos, (2013-2017 e 2017-20121), Helena Pinto disse ter apresentado “imensas propostas” e “sempre caminhos alternativos” para a gestão municipal, o que se propõe voltar a fazer. “Umas vezes fui bem-sucedida, como no caso da gratuitidade do TUT [Transporte Urbano Torrejano], outras nem por isso, sobretudo no que tem a ver com a falta de transparência, a burocracia, a ineficiência de alguns serviços municipais, com particular destaque para o Urbanismo, mas não só”, declarou.

Com um vasto currículo de intervenção política e social, a candidata do BE à presidência da Câmara de Torres Novas nas eleições autárquicas deste ano apontou a necessidade de dar uma “resposta forte e construtiva” aos tempos que se vivem. “Aceitei o desafio do BE, porque vivemos tempos em que a resposta da esquerda tem de ser forte, alternativa e construtiva. Quero dar o meu contributo, no meu concelho, para encontrar os caminhos que respondam aos problemas da actualidade, ao nível da habitação, defesa do ambiente e solidariedade”, declarou a activista feminista, que tem um longo historial de luta pelos direitos das mulheres e contra a violência doméstica, tendo ainda no seu currículo a presidência da União Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR).

A lista do BE à Assembleia Municipal é liderada pelo técnico de som e imagem, Diogo Gomes, 22 anos, natural de Torres Novas, onde reside, tendo já representado o BE na Assembleia Municipal, em substituição.