PSD de Vila Franca de Xira junta-se à Iniciativa Liberal para conquistar câmara aos socialistas

As concelhias da Iniciativa Liberal (IL) e do Partido Social Democrata (PSD) de Vila Franca de Xira anunciaram um acordo para formar uma coligação nas próximas eleições autárquicas. A coligação liderada pelos social-democratas vai manter o mesmo nome - “Nova Geração” - mas deixa cair, sem grandes surpresas, o CDS-PP de Filomena Rodrigues, com quem a relação azedou no início do actual mandato. Também desaparece da coligação o Partido Popular Monárquico.

David Pato Ferreira (PSD) confirmou o que já tinha dito a O MIRANTE, que irá ser o candidato a presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, depois de um primeiro mandato a mostrar trabalho como vereador, esperando agora obter a confiança dos moradores para ocupar o lugar dos socialistas.

O acordo entre o PSD e a IL foi oficializado no dia 27 de Maio com a assinatura de Rui Rocha (PSD) e Manuel Cabaço (IL), presidentes das concelhias dos dois partidos. Com este entendimento, diz a coligação em comunicado, PSD e IL pretendem apresentar uma alternativa ao executivo socialista que, criticam, tem mantido o concelho “num estado de abandono e desinvestimento” ao longo dos últimos 28 anos.

David Pato Ferreira diz que a coligação vai apresentar um projecto político reformista, moderno e adequado às necessidades de quem vive, trabalha ou visita o concelho. O candidato social-democrata sublinhou a importância de “romper com o conformismo e a inoperância” do actual executivo de Fernando Paulo Ferreira e atrair investimento e turismo, “com uma visão renovada e soluções concretas”.

Por seu lado, Rui Rocha, da concelhia do PSD, destaca que a coligação representa a “continuação do trabalho iniciado há quatro anos”, agora com “uma cara refrescada, mas com a mesma seriedade e compromisso” de sempre. Já Manuel Cabaço, da IL, apontou o actual executivo camarário como “um bloqueio ao potencial económico do concelho”, defendendo a necessidade de romper com o modelo autárquico actual, que diz ser “pesado, burocrático e paternalista”, para substituí-lo por uma abordagem liberal, descentralizada, eficiente e amiga da iniciativa privada.

Entre as prioridades da coligação destacam-se o relançamento da economia local, a melhoria das condições de saúde, educação, habitação e mobilidade, o reforço da segurança e da higiene urbana, e a defesa das tradições e da identidade cultural de Vila Franca de Xira.