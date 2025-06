Renato Rosinha vai candidatar-se à Junta de VFX pela Nova Geração

Renato Rosinha, 51 anos, é contabilista e filho de Maria da Luz Rosinha, histórica socialista de Vila Franca de Xira. O nome, apurou O MIRANTE, foi aprovado na noite de segunda-feira, 16 de Junho, em reunião da comissão política do PSD.

O contabilista Renato Rosinha, filho da histórica presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Maria da Luz Rosinha, foi o escolhido pela coligação Nova Geração (PSD/IL) como rosto do partido a ser candidato à junta de freguesia da cidade sede de concelho. Fonte próxima do PSD revelou a O MIRANTE que o nome foi aprovado em reunião da comissão política concelhia na noite de segunda-feira, 16 de Junho. É um assunto com desenvolvimento nas próximas edições de O MIRANTE.