Nova escola e fim da concessão privada da água em Alenquer entre prioridades de João Nicolau

O candidato do PS à Câmara de Alenquer, João Nicolau, comprometeu-se com a construção de uma nova escola e com a criação de uma empresa municipal para gerir a água, os resíduos e o saneamento. As medidas foram anunciadas durante a apresentação pública dos candidatos socialistas aos órgãos autárquicos de Alenquer, tendo em vista as próximas eleições.

O candidato do Partido Socialista à Câmara de Alenquer nas eleições autárquicas deste ano, João Nicolau, comprometeu-se com a construção de uma nova escola para Alenquer e Carregado, a reabilitação da Escola Básica 2,3 da Merceana e da Escola Básica de Alenquer. O compromisso foi assumido na apresentação pública de todos os candidatos socialistas aos órgãos autárquicos do Município de Alenquer. A sessão teve lugar no dia 14 de Junho, no Parque Vaz Monteiro, em Alenquer, e contou com a presença de centenas de apoiantes.

Na ocasião, João Nicolau defendeu um modelo de crescimento do concelho “com identidade e qualidade”. Entre as medidas apresentadas, destacou a Educação como eixo estruturante. Na área do Ambiente, anunciou a criação de uma empresa municipal que assegurará a gestão da água, resíduos e saneamento, pondo fim à actual concessão privada. “Temos de reaver a gestão da água, é um bem público e deve estar sob gestão pública”, sublinhou.

Relativamente à Mobilidade, prometeu a reformulação da rede viária, a construção de uma via circular para o Carregado e o reforço do transporte público, com aposta no modelo de “transporte a pedido”, já testado com sucesso em zonas como Ribafria e Carnota.

Na lista socialista para a Câmara, o actual presidente da União de Freguesias de Alenquer, Paulo Matias, surge em segundo lugar, e a actual vereadora com o pelouro da Educação, Cláudia Luís, em terceiro. Ana Carvalho e Leonel Xavier são os candidatos em quarto e quinto lugares da lista.