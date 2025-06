PSD de Azambuja dá nota negativa à educação no concelho 

A presidente da concelhia do PSD de Azambuja e candidata deste partido à Câmara de Azambuja, Margarida Lopes, diz que a educação naquele concelho merece mais e que o executivo socialista que o governa merece “um chumbo directo” nesta matéria.

“Como mãe e como cidadã é difícil ver os nossos jovens a ficar para trás. Infelizmente, neste concelho, a educação merece nota negativa e quem perde são os nossos filhos e netos”, refere a candidata num vídeo partilhado pela concelhia nas redes sociais.

Na mesma comunicação destaca-se o facto de todas as escolas do concelho terem descido no ranking com Azambuja a baixar 37 posições, Aveiras de Cima 160 e Manique do Intendente 553. “Maus resultados” que, na opinião do PSD, são demonstrativos de que “a câmara está a falhar para com os alunos”.

A crítica do PSD teve resposta indirecta do lado dos socialistas na última reunião pública da Câmara de Azambuja pela voz do vice-presidente, António José Matos, que embora tenha reconhecido que a Escola Secundária de Azambuja tem problemas ao nível das infraestruturas não tem influência na aprendizagem dos alunos. Como exemplo deu o seu caso, há 47 anos, e o dos seus filhos que seguiram para o ensino superior e concluíram as suas licenciaturas.

António José Matos sublinhou ainda que a Câmara de Azambuja aceitou receber as competências na Educação há cerca de quatro anos e que a requalificação da Escola Secundária de Azambuja tem projecto feito e é para avançar.